السويداء : وفاة طفل صعقاً بعد دخوله إلى غرفة ” توتر عالي ” !

قالت وسائل إعلام موالية، إن طفلاً في السويداء، توفي جراء صعقة كهربائية تعرض لها بعد أن دخل غرفة توتر عال.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الطفل “وائل النبواني” (11 عاماً)، خرج من مدرسته (مزيد نعيم)، في مدينة السويداء، ودخل إلى غرفة التوتر العالي بالقرب منها.

ونقل عن أصدقاء الطفل قولهم، إن أحد الأصدقاء قام برمي حقيبة وائل باتجاه الغرفة، وعندما ذهب ليحضرها دخل إلى الغرفة وصعقته الكهرباء لعدة دقائق.

وتمكن الأهالي من سحب الطفل، ونقله إلى مشفى السويداء، لينقل لاحقاً إلى مشفى المجتهد في دمشق، وهو في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة أول أمس الثلاثاء.

عكس السير