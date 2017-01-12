العثور على حفريات بحرية جنوبي المغرب عمرها 500 مليون عام

عثر علماء إسبان على حفريات لمفصليات ثلاثية الفصوص (ترايلوبيت) يبلغ عمرها 500 مليون عام تقريباً، في #المغرب.

و#المفصليات ثلاثية الفصوص هي نوع بحري من مفصليات الأرجل كانت تتواجد في جميع البحار والمحيطات لمدة 300 مليون عام في الحقبة الأولية (من 541 مليون إلى 252 مليون عام).

فمن بين 20 ألف نوع معروف، هناك فصائل ملساء وأخرى خشنة، وتتراوح أحجامها بين مليمترات معدودة حتى متر كامل طولاً، لكن الجزء الوحيد الذي تعرض للتحجر هو الجزء الواقي للجذع لأن الأرجل تحللت مع الأجزاء الهشة.

وتم العثور على مفصليات ثلاثية الفصوص في 12 مكاناً حول العالم فقط بحالة جيدة وبعض الأجزاء الداخلية، ليضاف إليها الآن تلك التي جرى اكتشافها جنوبي المغرب.

وتنتمي الحفريات الجديدة إلى العصر الأوردوفيكي (485 مليون إلى 443 مليون عام)، وعكف على دراستها فريق علمي بقيادة خوان كارلوس جوتيريث ماركو من معهد العلوم الجيولوجية في إسبانيا. ( EFE )

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