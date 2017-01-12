بالفيديو .. صينية تحمل أمعاءها في كيس من البلاستيك منذ 20 عاماً !

اعتادت امرأة صينية على حمل أمعائها في كيس من البلاستيك خارج جسدها منذ عشرين عاماً، بعد أن خضعت إلى عملية جراحية وأصيبت بالتصاقات في المعدة.

فبعد خضوعها لعملية جراحية أدت إلى مضاعفات خطيرة، قررت هوبي واكسو (80 عاماً) أن تُخرج أمعاءها من جسدها وتحتفظ بها في كيس بلاستيكي لتتجنب انسدادها بفعل الالتصاقات المعوية التي نشأت بعد العملية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يعتقد بأن المرأة أصيبت بفتق في الجرح الناجم عن العملية الجراحية ما أدى إلى خروج الأمعاء من جسدها بهذه الطريقة. ولأنها لم تكن قادرة على تحمل نفقات عمليات جراحية أخرى، قررت واكسو بأن تحتفظ بأمعائها داخل كيس بلاستيكي وبقيت منذ ذلك الحين على هذا الحال.

يذكر بأن الالتصاقات هي تشكيلات من الأنسجة التي تنشأ بين الأمعاء وجدار البطن، ويمكن أيضا أن تحدث داخل الأجهزة الأخرى في تجويف البطن، بما في ذلك قناة فالوب والمبيضين.

وتتشكل الالتصاقات عندما يصاب أحد الأعضاء في التجويف البطني بالالتهابات، وخاصة بعد العمليات الجراحية والعلاج الإشعاعي، حيث يتم ترك أجسام غريبة ضارة من مخلفات العملية الجراحية داخل البطن، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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