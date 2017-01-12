بالفيديو .. مدير منتجع تركي يتجاهل زواراً دفنوا تحت الثلوج

أظهر مقطع فيديو صادم نشر على يوتيوب مدير أحد منتجعات #التزلج التركية وهو يجري مقابلة مع محطة إخبارية محلية، قبل أن يحدث انهيار ثلجي ويطمر عدداً من مرتادي المنتجع.

ويظهر الرجل وهو يتحدث للكاميرا حول روعة منتجعه، متجاهلاً ما حدث على بعد أمتار لمرتادي المنتجع، حيث طمرت الثلوج العديد منهم بعدما وقع انهيار ثلجي.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أكمل المدير حديثه عن مزايا المنتجع والخدمات التي يقدمها لرواده دون أن يأبه بما حدث، بينما هرع العديد من مرتادي المنتجع المذعورين إلى مكان الحادث في محاولة منهم لإنقاذ الأشخاص الذين طمرتهم الثلوج.

وتابع المدير “الناس سعداء جداً هنا، نحن نحاول تقديم كل ما بوسعنا ليبقوا سعداء”.

وقالت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث لم ينجم عنه أية إصابات خطيرة، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من جروح طفيفة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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