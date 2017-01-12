بالفيديو .. مغامر روسي يتأرجح على رافعة شاهقة الارتفاع

التقطت طائرة درون من علو شاهق مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر مغامراً روسياً وهو يخاطر بحياته ويتأرجح على رافعة شاهقة الارتفاع متصلة بناطحة سحاب قيد الإنشاء دون استخدام أي معدات للسلامة.

وعلى الرغم من الثلوج التي كانت تغطي الرافعة، تمكن المغامر من التأرجح على عارضة الرافعة المتصلة بالمبنى بكل سهولة كما لو أنه لاعب جمباز محترف.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لدى وصوله إلى نهايتها، قام المغامر الشجاع باعتلاء العارضة المغطاة بالجليد ومشى عليها بكل هدوء وثقة. وانتهى العرض الذي يحبس الأنفاس نهاية ناجحة عندما تمكن المغامر من العودة إلى المبنى بأمان.

عكس السير