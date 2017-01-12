ترامب يعترف بتفيذ روسيا لعمليات اختراق في أمريكا

اعترف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء، بقيام روسيا بتنفيذ عمليات قرصنة لحسابات مسؤولي الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء تصريح ترامب خلال أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه بانتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان من المفترض أن يركز ظهور الرئيس المنتخب أمام الصحفيين على كيف سيفصل نفسه عن مصالحه التجارية، ولكن جاءت تصريحاته وسط إلحاح متنام بشأن صلات ترامب بالكرملين.

وقال ترامب للصحفيين إن المزاعم غير المؤكدة المتعلقة بصلاته بروسيا “ما كان ينبغي أن تنشر أبداً”.

وأضاف أن نشر المعلومات “عار” ونفذه “أناس مرضى”.

وقدم الشكر لوسائل الإعلام الأمريكية التي أبدت تشككها من أحد التقارير المعارضة التي نشرها موقع (بازفيد).

وقال المتحدث باسمه إن التقرير كان “مهيناً حقاً وعديم المسؤولية للغاية”.

ووصف المتحدث الإعلامي المقبل للبيت الأبيض شين سبايسر، التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الصلات المزعومة مع روسيا بأنها “محاولة مؤسفة ومثيرة للشفقة”، لتحقيق اهداف لم يحددها.

ووصف نائب الرئيس مايك بينس التقارير بأنها مثال على تحيز الإعلام “ومحاولة للحط من قدر الرئيس المنتخب”.

ومن المقرر تنصيب ترامب في العشرين من الشهر الجاري. (AFP)

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