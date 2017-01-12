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تركيا : #أردوغان يبحث مع #بوتين العلاقات التركية الروسية وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار في #سوريا، ويتبادل معه الرأي حول مباحثات أستانة المرتقبة
1 ساعة مضت ورد الآن
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العلاقات التركية الروسية وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار في #سوريا،
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هاشتاغأردوغان بوتين تركيا سوريا