تركيا تنتقد نشر الجيش الأمريكي بياناً لقوات سوريا الديموقراطية حول التنصل من التبعية لحزب العمال الكردستاني

انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجيش الأمريكي بقوة بعد أن أعاد الجيش نشر بيان لقوات سوريا الديموقراطية على موقع تويتر وجاء به أن القوات ليست على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي قاد تمردا مستمرا منذ ثلاثة عقود في تركيا وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كجماعة إرهابية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع تويتر “تؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنها غير مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وليست لها صلات به”.

وأعادت القيادة المركزية نشر بيان قوات سوريا الديمقراطية الذي تقول فيه إنها ليست جزءا من حزب العمال الكردستاني وتريد إقامة علاقات قوية مع دول الجوار بما في ذلك تركيا.

ورد إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان قائلا “هل هذه مزحة أم أن القيادة المركزية الأمريكية فقدت عقلها؟” وأضاف “هل تعتقدون أن هناك من سيقتنع بذلك؟ يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن محاولة إضفاء شرعية على جماعة إرهابية”.

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