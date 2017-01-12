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تركيا : قوات الأمن التركية تعتقل المسؤل السابق لحرس الرئيس #أردوغان فترة رئاسته للوزراء بتهمة الانتماء لتنظيم غولن الإرهابي في ولاية #أنطاليا
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فترة رئاسته للوزراء بتهمة الانتماء لتنظيم غولن الإرهابي في ولاية #أنطاليا"
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