ثالث أغنى رجل في العالم يفطر في ” ماكدونالدز ” ليوفر النقود !

ذكر الملياردير الأمريكي الشهير وارن بافت في مقابلة مع قناة HBO أنه يفضل الإفطار في مطاعم ماكدونالدز بهدف توفير الأموال في الأيام التي تنخفض فيها سوق الأسهم في البورصات العالمية.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته القناة، قال بافت: “غالبا ما أتناول شطيرة ماك مافين مع لحم الخنزير المقدد والجبن التي يبلغ ثمنها 3.7 دولار، لكن في الأيام التي تنخفض فيها سوق الأسهم أفضل تناول شطيرة بـ 2.95 دولار”.

الجدير بالذكر أن بافت يعد من أنجح رجال الأعمال في العالم، حتى أن ثروته زادت بمقدار 11 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وذلك بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الامريكية بحسب قناة روسيا اليوم ، ووفقا لمجلة فوربس تقدر ثروته بما لا يقل عن 65.5 مليار دولار ويأتي في المرتبة الثانية بعد بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت والذي تبلغ ثروته 81 مليار دولار.

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