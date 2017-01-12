جماعة ” أبو سياف ” الفلبينية تنشر مقطع فيديو لرهينة ألماني يقف في قبر

هددت جماعة “أبو سياف” الفلبينية في تسجيل مصور بقطع رأس مواطن ألماني محتجز لديها ما لم تدفع برلين الفدية التي تقدر بملايين الدولارات.

وقال أحد الخاطفين مرتدياً ملابس ذات لون أسود بوجه ملثم في التسجيل الذي انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي “نبعث بالإنذار الأخير من أجل تلبية طلباتنا.. عدم دفع الفدية يعني قطع رأي هذا المواطن الألماني”.

وتطالب الجماعة الجهادية بفدية تقدر بـ500 مليون بيزو (نحو 10.1 ملايين دولار) من أجل تحرير الألماني يوجين كانتنر (70 عاما). يشار إلى أن كانتنر قد تعرض للاختطاف في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي في مياه ولاية صباح الماليزية المتاخمة لجنوب الفلبين.

وكانت هذه الجماعة قد أعدمت العام الماضي مواطنين كنديين اثنين هما روبرت هول وجون ريدسديل إثر عدم حصولها على الفدية التي طلبتها مقابل الإفراج عنهما.

وتعتقد السلطات أن “أبو سياف” ما زالت تحتجز 22 رهينة، منهم خمسة فلبينيين وسبعة ماليزيين وستة فيتناميين واندونيسيين اثنين، بالإضافة إلى مواطن هولندي وآخر كوري جنوبي. (EFE)

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