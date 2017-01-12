حركة طالبان تنشر تسجيلاً مصوراً لرهينتين أمريكي و أسترالي يناشدان واشنطن للتفاوض مع الخاطفين

نشرت حركة طالبان الأفغانية تسجيلا مصورا الأربعاء يظهر رهينتين استراليا وأمريكيا يناشدان الحكومة الأمريكية للتفاوض مع الخاطفين وقالا إنهما سيقتلان ما لم يتم الاتفاق على تبادل للسجناء.

واختطف تيموثي ويكس وهو معلم استرالي في الجامعة الأمريكية في كابول وزميله الأمريكي كيفين كينج قرب الحرم الجامعي في أغسطس آب.

وأظهر التسجيل المصور الذي قال ويكس إنه سجل في الأول من يناير كانون الثاني الرجلين يطالبان أسرتيهما بالضغط على الحكومة الأمريكية للمساعدة في تأمين إطلاق سراحهما.

وفي كلمة موجهة للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير كانون الثاني قال ويكس إن طالبان تطالب بمبادلتهما بسجناء في قاعدة باجرام الجوية وفي سجن بول شاركي بضواحي كابول.

وقال “هم محتجزون هناك بشكل غير قانوني وتطالب طالبان بإطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراحنا. وإذا لم تتم مبادلتنا بهم فسوف نقتل”.

وأضاف “سيد دونالد ترامب من فضلك أطالبك… من فضلك فهذا في يديك… أناشدك أن تتفاوض مع طالبان. إذا لم تتفاوض معم فسوف نقتل”.

وفي سبتمبر أيلول قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأمريكية نفذت مداهمة لإنقاذ رهينتين لكنهما لم يكونا في الموقع المستهدف. (REUTERS)

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