رونالدو و ليبرون جيمس في القائمة النهائية لأفضل رياضي في 2016

دخل البرتغالي #كريستيانو_رونالدو القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي في العام ضمن جوائز لوريوس.

وأبرزت اللجنة المنظمة للجوائز أن رونالدو سيكون من بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي في العام بعد تتويجه بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم ومونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، وأمم أوروبا مع منتخب البرتغال.

وينافس رونالدو على هذه الجائزة التي فاز بها الموسم الماضي لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، كل من الجامايكي أوسين بولت، والبريطانيين مو فرح وآندي موراي، والأمريكيين ستيفن كوري وليبرون جيمس.

ويدخل ريال مدريد ومنتخب البرتغال في القائمة النهائية لأفضل فريق في العام إلى جانب المنتخب البرازيلي الذي توج الصيف الماضي بالميدالية الذهبية في أوليمبياد ريو دي جانيرو، وفريق مرسيدس لفورمولا 1، وفريق شيكاغو للبيسبول، وأبطال دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، كليفلاند كافاليريز.

وتنافس لاعبة القفز بالزانة الإسبانية روث بيتيتا السباح الأمريكي مايكل فيليبس على جائزة أبرز عودة خلال العام الماضي، وكذلك لاعب التنس الأرجنتيني خوان مانويل ديل بوترو، والفارس البريطاني نيك سكيلتون، وعداءة سباق الثلاثي الموريتانية فابيين سانت لويس، والمتزلج النرويجي إسكيل لوند سفيندال.

وتهيمن الولايات المتحدة على الترشيحات لجائزة أفضل رياضية في العالم مع وجود كل من لاعبة الجمباز سيمون بيلز والسباحة كاتي ليديكي والرياضية اليسون فليكس في القائمة النهائية.

وتضم القائمة أيضا الألمانية أنجيليك كيربر، والعداءة الجامايكية إيلين تومسون، وراكبة الدراجات البريطانية لورا كيني. ( EFE )

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