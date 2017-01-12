” سامسونغ ” تطور بطارية سيارة يمكن شحن 80% منها في 20 دقيقة !

بدأ الإقبال على السيارات الكهربائية يتزايد في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن فترة الشحن تقلصت بشكل كبير، إلا أنها لا تزال طويلة بالمقارنة مع الوقت اللازم لملء خزان الوقود.

وأعلنت شركة Samsung SDI مؤخرا عن بطارية جديدة للسيارات والتي يمكن شحن 80 في المئة منها في غضون 20 دقيقة، وهذا ما يعادل 600 كيلومتر وفقا للشركة.

ووفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، يعتبر هذا المعدل سريع جدا وهو بطبيعة الحال يقلل من أوقات شحن السيارات، وخاصة إذا كنت خارجا وتحتاج إلى إعادة شحن سيارتك الكهربائية بسرعة للوصول إلى وجهتك المقبلة.

وبحسب شركة Samsung SDI، فمن غير المتوقع أن تدخل هذه البطارية حيز الإنتاج الضخم حتى العام 2021، وهي المدة التي يمكن أن نحصل فيها على تكنولوجيا أحدث وحتى أكثر كفاءة.

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