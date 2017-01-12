” سامسونغ ” تكشف بالخطأ عن مساعدها الصوتي

كشفت شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية بطريق الخطأ عبر التحديث الجديد الذي أصدرته لميزة الدفع الإلكتروني التجريبية “باي” عن إحدى الميزات الأساسية المتوقع وجودها ضمن أحدث نسخة من هواتفها الذكية الرائدة “غالاكسي إس 8” قبيل موعد إطلاق الهاتف الرسمي.

وكشفت سامسونغ عبر التحديث الجديد لميزة الدفع عن نيتها إطلاق منصتها للدفع المستقلة والخفيفة الوزن المسماة “باي ميني”، إلى جانب كشفها عن عملها على تطوير مساعدها الرقمي الصوتي الذي طال انتظاره المسمى “بيكس باي”.

ويظهر شريط القوائم المحدث في نسخة “باي” التجريبية اثنين من الخيارات الجديدة المتاحة ضمن المنصة وهي “بيكس باي” و”ميني”، وعملت الشركة بعد انتشار الصورة والأخبار إلى إزالة هذه الخيارات.

واعتمدت الأجيال السابقة من هواتف الشركة الرائدة من فئة “غالاكسي إس” على المساعد الصوتي من شركة غوغل “ناو”، إلا أنه يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تتجه إلى تنفيذ الأمور بشكل مختلف قليلاً هذا العام.

وليس من الواضح بعد الكيفية التي قد يجري بها دمج المساعد الصوتي الذكي “بيكس باي” مع باقي المميزات إلا أن هناك احتمالات حول إمكانية المساعد الصوتي الظاهر على العمل ومعالجة عمليات الدفع الإلكتروني البسيطة وتحويل الأموال نيابة عن المستخدم.

ولا تتوفر معلومات واضحة حول موعد طرح شركة تصنيع الهواتف الكورية الجنوبية لمساعدها الصوتي الجديد بشكل رسمي، إلا ان الشائعات السابقة تشير إلى تزامن الموعد مع إطلاق هاتفها الرائد الأحدث “غالاكسي إس 8”. ( DPA )

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