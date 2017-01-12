” سان ديسك ” تزيح النقاب عن أسرع ” يو إس بي ” من إنتاجها

أعلنت شركة سان ديسك للإلكترونيات عن طرح أسرع بطاقة ذاكرة خارجية (يو.إس.بي) من إنتاجها.

وتحمل وحدة الذاكرة الجديدة اسم “سان ديسك إكستريم برو يو.إس.بي 3.1” وتستطيع قراءة البيانات بسرعة 420 ميغابايت في الثانية وتخزين البيانات بسرعة 380 ميغابايت في الثانية، هي تقارب سرعات تخزين وحدات الذاكرة ثابتة الأجزاء التي تستخدم في الكمبيوترات المحمولة واللوحية.

وتقول سان ديسك التابعة لشركة ويسترن ديجيتال إنه من الممكن تخزين فيلم كامل بحجم 4 كيه على وحدة الذاكرة الجديدة خلال أقل من 15 ثانية.

وتتوافر وحدة التخزين الجديدة بسعة 128 جيجابايت ويصل سعرها إلى 80 دولاراً أمريكياً.

وتتميز وحدة التخزين الجديدة بتصميم أنيق جديد داخل غلاف معدني من الألمنيوم، كما أنها مجهزة بمنفذ توصيل متحرك، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني “بي.سي ورلد” المعني بمجال الكمبيوتر.

ويقول سفين راتجين نائب رئيس قطاع التسويق بوحدة “كلاينت سوليوشن بيزنيس” التابعة لشركة ويسترن ديجيتال إن “الجمع بين أداء بطاقات التخزين ثابتة الأجزاء والشكل المدمج لوحدات (يو.إس.بي) يوفر أعلى درجات الأداء من أجل نقل الملفات بسهولة وسرعة. ( DPA )

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