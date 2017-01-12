ضابط أمريكي : ما زالت هناك معارك كبرى يجب خوضها في غرب الموصل

اعتبر ضابط أمريكي كبير الأربعاء، أن على القوات العراقية أن تخوض معارك كبرى لاستعادة الموصل من داعش رغم التقدم السريع المحرز في الأسابيع الأخيرة.

ففي مؤتمر صحافي في البنتاغون قال الكولونيل بريت سيلفيا، الذي يقود 1700 مستشار عسكري أمريكي يدعمون القوات العراقية في اتصال مباشر معه في بغداد “ما زالت هناك معارك كبرى يجب خوضها في غرب الموصل”.

وأوضح أن الإرهابيين نصبوا دفاعات في غرب المدينة “أكبر أحياناً” مما هي في شرقها حيث أحرزت القوات العراقية التقدم حتى الآن.

بدا هجوم القوات العراقية لاستعادة الموصل في منتصف أكتوبر (تشرين أول) وركز على استعادة أحيائها الواقعة إلى شرق نهر دجلة الذي يعبر المدينة.

وأعلنت القوات العراقية استعادة نحو 80% من هذه الأحياء بعد تسارع وتيرة تقدمها في الأسابيع الأخيرة.

كما أكد سيلفيا أن مقاومة تنظيم داعش ضعفت على مختلف المستويات.

وأوضح أن الهجمات بالشاحنات المفخخة تراجعت فعاليتها مع تزايد قدرة العراقيين على تفجيرها قبل بلوغ الهدف.

وقال إن “خسائرها تراجعت كثيراً عن السابق”.

وأوضح أن القوات العراقية تمكنت أيضاً بدعم أمريكي من الحد من فعالية الهجمات بطائرات مسيرة صغيرة والتي يشنها الإرهابيون منذ بدء معركة الموصل.

أضاف أن فعالية هذه العبوات “تراجعت إلى حد كبير” نتيجة الإجراءات المضادة التي اتخذتها القوات العراقية بمساعدة المستشارين الأمريكيين.

وقال: “ساعدناهم في استهداف هذه الطائرات وإسقاط نحو 12” منها.

الأحد وصلت القوات العراقية إلى جسر على دجلة للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعد باستعادة الموصل قبل نهاية 2016، لكنه تحدث مؤخراً عن مهلة “ثلاثة أشهر” إضافية. (AFP)

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