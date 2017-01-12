طائرات أمريكية تقتل 15 عنصراً من جبهة فتح الشام بريف إدلب بينهم قياديون

قتلت طائرات التحالف الدولي 15 عنصرا من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) الاربعاء، في ريف إدلب.

وقالت مصادر اعلامية في المعارضة السورية لوكالة الانباء الالمانية إن “ثلاث طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت الاربعاء سيارتين وثلاث دراجات نارية على طريق حلب دمشق قرب بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي قتل خلالها 15 عنصراً من جبهة فتح الشام، بينهم أبو أنس المصري وأبو عكرمة التونسي من قيادي الجبهة وعنصر من شرطة ادلب الحرة”.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف استهدفت سيارة ثالثة تابعة للجبهة حاولت انقاذ الجرحى الا ان العناصر الذين بداخل السيارة هربوا منها قبل استهدافهم بصاروخ ما أدى الى اصابتهم بجروح.

يذكر أن طائرات التحالف الدولي كثفت غاراتها خلال الشهر الجاري واستهدفت عددا من قيادي جبهة فتح الشام في محافظة إدلب. (DPA)

عكس السير