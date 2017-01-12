لقاء للناشط الإعلامي هادي العبد الله مع قائد حركة أحرار الشام الإسلامية و حديث عن الانشقاقات و تعطيل الاندماج ( فيديو )
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لقاء للناشط الإعلامي هادي العبد الله مع قائد حركة أحرار الشام الإسلامية و حديث عن الانشقاقات و تعطيل الاندماج ( فيديو )
الى الأخ في الله قائد حركة احرار الشام منذ خمس سنوات وأنتم تدرسون الاندماج هل من المعقول ان إنكم تحتاجون لكل هذا الوقت!!!
مع ان دراسة الهندسة تحتاج لخمس سنوات !!!
اخي اختاروا اميرا من اصغر فصيل عددا وكل الوزراء منه
وأنتم لكم الجنة ان شاء الله!