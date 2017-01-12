” ما الذي أتى بكم إلى هنا ! ” .. ألماني – روسي مخمور يعتدي بالضرب على لاجئ سوري داخل متجر

اعتدى ألماني مخمور على لاجىء سوري بالضرب في سوبر ماركت “سكاي”، في بلدة دمين الواقعة بولاية ميكلينبورغ-فوربومرن شمالي ألمانيا.

وقالت صحيفة “نورد كورير” الألمانية المحلية إن المخمور أهان اللاجئ وشتمه بألفاظ عنصرية نابية.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي، حيث قام المخمور (29 عاماً) بالاعتداء على السوري “يوسف” وصديقه، وعندما اتجه الاثنان إلى المحاسب، قال لهم المعتدي : “لاجئون أغبياء ما الذي أتى بكم إلى هنا”، إضافة إلى ألفاظ أخرى نابية وعنصرية.

وقام المخمور بضرب الشاب السوري، ما دفع البائعة وأحد الزبائن للتدخل، وطرده خارجاً، بعد أن تسبب بإسالة الدم من رأس يوسف.

وبدلاً من أن يغادر المخمور بعد طرده، فإنه انتظر يوسف خارجاً، لتأتي الشرطة بعد دقائق وتلقي القبض عليه.

وقالت “ديانا ملبرغ”، المتحدثة باسم الشرطة، إن الجاني مواطن ألماني من أصول روسية، ويخضع الآن للمحاكمة بتهمة التسبب بأذى جسدي.

عكس السير