مشروعان في أمريكا يطالبان بإدراج الإخوان المسلمين و الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

قدّم السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي “تيد كروز″، مشروعا قرار يطالب أحدهما بإدراج جماعة “الإخوان المسلمين” والآخر “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقدّم كروز مشروع القرار الخاص بالإخوان المسلمين بالاشتراك مع زميله السيناتور “ماريو دياز- بالارت” من ولاية فلوريدا، فيما قدّم المشروع الآخر بالإشتراك مع زميله السيناتور “مايكل ماك كول” من ولاية تكساس.

وأعلن كروز- المعروف بخطابه الحافل بالإسلاموفوبيا- مشروعيه عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، مرفقًا بعبارة “أنا فخور”.

ونصّ مشروع القرار على أن الشروط متوفرة لإدراج وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية، مطالبًا بالإفصاح للرأي العام عن الأسباب في حال لم يتحقق الأمر.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قرار تقدّم به كروز نهاية العام 2015 لإدراج جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، إلا أن المشروع لم يُطرح على الجمعية العامة.

ويتطلب تقنين المشروعين المذكورين مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لينتقل إلى رئيس البلاد من أجل إقراره.

يّذكر أن تيد كروز، كان أحد المنافسين الجمهوريين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، لكنه أعلن انسحابه من سباق الترشّح مطلع مايو/ أيار من عام 2016.(ANADOLU)

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