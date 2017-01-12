مصادر موالية : مقتل 3 نساء من كتيبة الخنساء التابعة لـ ” داعش ” طعناً بالسكاكين في الحسكة

زعمت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، يوم أمس الأربعاء، أن بلدة مركدة آخر معاقل تنظيم داعش في أقصى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة بنحو 100 كم، شهدت مقتل 3 نساء من كتيبة الخنساء، الذراع الأمنية النسائية للتنظيم.

وأضافت لصحيفة أن “عناصر تنظيم داعش كانوا قد عثروا على جثث النساء الثلاث اللواتي قُتلن طعناً بالسكاكين في محيط كنيسة الأرمن في البلدة”.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن “النساء الثلاث من جنسيات عربية، وكنّ قد هاجرن إلى سورية وانضممن إلى صفوف التنظيم، ليعملن ضمن كتيبة الخنساء في بلدة مركدة”.

وأشارت إلى وجود استنفار أمني شديد في البلدة على خلفية مقتل النسوة، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء قتلهن.

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