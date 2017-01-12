منظمة يهودية تدين تصريحات ترامب بشأن ” ألمانيا النازية “

انتقدت مجموعة يهودية لمكافحة الكراهية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاربعاء، بعد أن شبه تسريب اتهامات فاضحة بحقه بـ”ألمانيا النازية”.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان جرينبلات في بيان إن التشبيه “ليس فقط مقارنة غير لائقة، ولكنه يجعل اسلوب حوارنا فظا وقلل من فظائع المحرقة”.

وقال البيان إن على الرغم من الأسئلة المثارة حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية، إلا أن نظام الانتخابات الامريكي الديمقراطي وحرية الصحافة وسيادة القانون بعيد كل البعد عن النظام الشمولي في ألمانيا خلال حقبتي ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي. (DPA)

عكس السير