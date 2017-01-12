مهاجم ياباني يوقع عقداً جديداً و عمره 50 عاماً

يستعد المهاجم الياباني، كازويوشي ميورا، لخوض موسم جديد من مشواره الكروي، وهو في الخمسين من العمر، بعد توقيعه عقدا مع فريق يوكوهاما في دوري الدرجة الثانية.

وتوقف ميورا عن اللعب للمنتخب الياباني منذ 17 عاما، وهو الآن أكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري الياباني، إذ سجل الموسم الماضي وعمره 49 عاما.

وسيكون عمره 50 عاما في فبراير/ شباط المقبل، عندما تبدأ منافسات الدوري الياباني لعام 2017.

وطبقاً لما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، سبق للمهاجم الشهير ميورا أن لعب في أوروبا، وسجل للمنتخب الياباني 55 هدفا، في 89 مباراة لعبها.

وبدأ اللاعب الياباني مشواره الكروي في البرازيل، مع فريق سانتوس، ولعب أول مباراة في صفوف المحترفين عام 1986، ثم انتقل إلى أوروبا ليلعب فترات قصيرة مع فريق جنوة الإيطالي، وفريق دينامو زغرب الكرواتي في التسعينات.

وعاد ميورا إلى اليابان ليلعب لفريق يوكوهاما في عام 2005 وعمره 38 عاما. وكان وقتها أكبر لاعب في الدوري الياباني الممتاز، قبل أن ينتقل إلى فريق فيسيل كوبه.

وقال عقب توقيعه العقد الجديد: “أملي أن أواصل العمل بكل ما أوتيت من قوة، بالتعاون مع العاملين في الفريق، ومع زملائي ومع الجمهور، الذي دأب على تشجيعي”.

ويلعب ميورا بمقتضى عقد لعام واحد الموسم الثاني والثلاثين في مشواره الكروي.

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