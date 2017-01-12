” نفيديا ” تطلق أول تلفزيون يعتمد على مساعد ” غوغل “

كشفت شركة نفيديا النقاب عن الجيل الجديد من جهاز “شيلد تي في” باعتباره أول تلفزيون يعتمد على مساعد غوغل الرقمي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز الصغير، الذي يأتي باللون الأسود، سيتحول إلى مركز المنزل، حيث يمكن للمستخدم التحكم فيه عن طريق الأوامر الصوتية من غوغل، علاوة على أنه يمكن دمجه مع الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل مثل وحدات الثرموستات أو أنظمة التحكم في الإضاءة أو السماعات الشبكية.

وعن طريق أجهزة التلفزيون يمكن للمستخدم استعمال جهاز نفيديا “شيلد تي في” الجديد للاستمتاع بخدمات تدفق البيانات مثل نتفليكس وخدمة أمازون للفيديو ويوتيوب وتويتش وتشغيل مكتبات الميديا المختلفة. كما يدعم الجهاز الجديد تشغيل المحتويات فائقة الوضوح وعرض الصور عالية التباين “إتش دي آر”.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم عن طريق خدمة “جي فورس ناو” الخاصة بشركة نفيديا وذراع التحكم، الذي يتم توريده مع جهاز “شيلد تي في” من تشغيل ألعاب الكمبيوتر، حيث يتم تشغيل اللعبة على الكمبيوتر أو خدمة الحوسبة السحابية، وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق جهاز “شيلد تي في”.

وأعلنت شركة نفيديا عن طرح موديلين من جهاز “شيلد تي في” الجديد الأسواق خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، وبسعة تخزينية تبلغ 16 و 500 غيغابايت. ( DPA )

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