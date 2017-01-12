نماذج اندماج ناجحة .. ألمانيا : صحيفة تلتقي لاجئاً سورياً يقوم بدورة تدريب عملي في شركة للدعاية و الإعلان

التقت صحيفة “موتز” الألمانية، باللاجئ السوري عمر السباعي الذي يقوم بدورة تدريب عملي في شركة للدعاية والإعلان بمدينة زيلو شرقي #ألمانيا .

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عمر بدأ هذا التدريب قبل 4 أربعة أشهر في شركة “فورتوناتو” للدعاية والإعلان، واكتسب خبرة جيدة خلال تلك المدة.

وقال عمر الذي يبلغ من العمر ٢٢ عاماً للصحيفة إنه عمل في حلب عند عمه بشركة إعلانات تسوق لبيع السيارات، وهناك اكتسب خبرة أيضاً.

وتعرف ارمينيو فورتوناتو صاحب الشركة على عمر في إحدى الاجتماعات التي تنظمها الكنيسة في المدينة ثم عرض عليه التدريب العملي في شركته.

وقال فورتوناتو الذي ينحدر من البرتغال للصحيفة : “من المهم توجيه الناس للعمل وألا نجعلهم ينتظرون حدوثه”.

وأشار فورتوناتو أنه يتعاون مع عمر في العمل وقال : “التعاون بيننا كان جيداً جداً، ذلك لأن عمر يتحدث الألمانية بشكل جيد”.

وقال فورتوناتو إنه قام بتعليم عمر بعض الطرق لجذب الزبائن وهذه الطرق ستفيده في وقت لاحق، وأضاف: “لقد قام بعمل تمهيدي مثل تحرير الصور على جهاز كمبيوتر وتقطيع الشرائح الإعلانية”، وأكد اقتناعه بأن عمر سيشق طريقه في عالم الدعاية والاعلان.

وقالت الصحيفة إن عمر متواضع حيث لم يتفاعل باعتزاز أثناء الثناء على لغته الألمانية الجيدة.

وقال عمر : “القواعد النحوية صعبة، ولكني اعتقد انه اذا تعلم المرء باجتهاد، فسيحصل على نتائج جيدة وهو قادر على ذلك “.

ودرس عمر في كلية الفنون الجميلة 3 سنوات، ثم وصل ألمانيا في تشرين الثاني عام 2015.

وختم عمر بالقول إنه بعد ذلك سيقوم بالتدريب التعليمي في مدينة فرانكفورت حيث سيكون لديه فرصة بقبوله في التدريب المهني لدى وكالة سايرينغ Seiring للاعلانات والتصميم.

عكس السير