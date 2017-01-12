هولندا : هجوم مسلح على مدرسة يرتادها أطفال مسلمون

تعرضت مدرسة “الصديق” الابتدائية، التي يدرس فيها طلاب مسلمون في العاصمة الهولندية أمستردام، لرشقة رصاص دون وقوع أي إصابات.

وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن الهجوم وقع من قبل مجهول، ولم يتسبب في أي إصابات، لخلو المدرسة من الطلاب والكادر التعليمي بسبب عطلة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت الشرطة أنها حددت مكان ثماني رصاصات على حائط المدرسة.

وأشارت أنها فتحت تحقيقًا في الحادث للقبض على مرتكب الاعتداء.

وذكر ولي أمر أحد طلاب المدرسة، أن الطلاب والكادر التعليمي وعائلاتهم لا يشعرون بالأمن. (ANADOLU)

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