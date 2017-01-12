” واتس آب ” تختبر البحث و إرسال الصور المتحركة في ” أندرويد “

كشفت نسخة تجريبية جديدة من تطبيق التراسل الفوري #واتس_آب لنظام #أندرويد إضافة الشركة المملوكة لفيس بوك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث وإرسال الصور المتحركة من نوع “GIF” من خلال موقع مكتبة الصور المتحركة “Giphy وTenor”.

وكانت خدمة التراسل الفوري أضافت سابقاً إلى تطبيقها المحمول العامل على نظام أندرويد دعماً للصور المتحركة، وكان ينبغي على المستخدمين الراغبين باستعمال هذه الميزة جلب الصور المتحركة إلى هواتفهم، إلا أن هذا الأمر على وشك أن يتغير.

وأظهرت النسخة التجريبية ذات الرقم “2.17.6” إمكانية استعمال الميزة الجديدة عن طريق الضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحركة “GIF” من خلال شريط سفلي جديد.

وطبقاً لما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، عملت شركة واتس آب على تحديث تطبيقها الموجهة إلى نظام أي أو إس بحيث يدعم الصور المتحركة “GIF” في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد مرور فترة طويلة على دعم باقي تطبيقات التراسل لهذه الميزة.

وزادت النسخة التجريبية الحالية من عدد ملفات الصور والفيديوهات التي يمكن إرسالها في المرة الواحدة إلى 30 ملف بدلاً من 10 ملفات كما كان الحال سابقاً، إلا أن كلاً الميزتين لم تتواجدا خلال أحدث نسخة تجريبية ذات الرقم “2.17.8”.

ويمكن للمستخدمين الراغبين بالحصول على النسخ التجريبية الأحدث وتجربة المميزات قبل وصولها إلى النسخ الرسمية النهائية الاشتراك ببرنامج واتس آب التجريبي من خلال متجر “غوغل بلاي”.

عكس السير