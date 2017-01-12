وزير الدفاع التركي : تطور علاقاتنا مع روسيا لا يعني إضعافها مع الناتو

أكد وزير الدفاع التركي فكري إشيق على تطور علاقات بلاده مع روسيا، وبين أن هذا التطور ليس على حساب علاقات تركيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال إشيق في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر “سفراء تركيا في الخارج” بالعاصمة أنقرة: إنَّ “تطور علاقاتنا مع روسيا لا يعني، إضعافها مع الناتو، سنواصل علاقة التحالف والتعاون مع الناتو”.

وأشار إشيق إلى عدم صدور أي مشكلة من تركيا من شأنها الإضرار بالحلف، مؤكداً عدم حدوث ذلك في المستقبل”.

وقال الوزير التركي: “نحتفظ بحق انتقاد الناتو، لعدم التزامه بتعهداته تجاه تركيا، ونمارس هذا الحق بين الحين والآخر”.

وشدّد إشيق على ضرورة مكافحة منظمة “غولن” في تركيا وخارجها، ووصف مكافحة المنظمة بأنه “نضال من أجل بقاء الدولة التركية”.

وأضاف إشيق: إن “بإمكاننا القول إنَّ ظهر المنظمة مكسور، إلا أنَّ خطرها لم يزل بعد. (ANADOLU)

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