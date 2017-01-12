وزير خارجية ترامب : إتهام روسيا بجرائم حرب في سوريا خطير و يحتاج لإثبات

وصف ريكس تيلرسون المرشح لتولي حقيبة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نشاطات روسيا في سوريا بـ”السلوك غير المقبول”.

جاء ذلك في معرض رد تيلرسون على الأسئلة في جلسة استماع عقدتها لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية بشأن ترشيحه لتولي المنصب.

وعند سؤاله عن هل يمكن اعتبار تصرفات روسيا في سوريا بمثابة “جريمة حرب”، قال إنها تهمة “جدية وخطيرة” وتتطلب “إثباتات جدية” ولا يمكنه أن يطرح مثل هذه التهمة بدون تقديم الدليل الدامغ. وأضاف أنه لا يجوز الاعتماد فقط على المعلومات العلنية المتوفرة، بل يجب الحصول من الهيئات الأمنية والدفاعية المختصة على أدلة دامغة.

وتطرق تيلرسون إلى موضوع التعاون مع روسيا، وقال إنه “يجب على واشنطن أن تسعى للتعاون معها حيث أمكن ذلك”. (RT)

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