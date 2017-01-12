6 شهداء بينهم 4 أطفال .. روسيا تواصل قتل الحلبيين في الريف الغربي

استشهد ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال بغارات جوية لطارات النظام فجر الخميس على مناطق عدة من الريف الغربي لمدينة حلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن “طائرات حربية قصفت فجر الخميس بعدة صواريخ مناطق في قرية بابكة الواقعة في أقصى الريف الغربي لحلب” ما أسفر عن استشهاد “6 أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى”.

وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة.

ونشر ناشطون صوراً تظهر الدمار الكبير والحفر الضخمة التي أحدثها قصف طائرات الاحتلال الروسي لريف إدلب، فيما علقت القناة المركزية لقاعدة حميمم (غير رسمية)، على إحدى الصور بالقول : “شنت يوم أمس احدى قاذفاتنا الإستراتيجية غارة جوية على منطقة تخضع لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في مدينة إدلب , وقد قامت وسائل إعلام تابعة للتنظيم بنشر صورة تظهر القوة التدميرية للصاروخ الذي تم استخدامه وهو صاروخ موجهة ذو أجنحة تم إطلاقه من قاذفة SU-34”.

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