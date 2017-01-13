ألمانيا : التحقيق مع سوري بتهمة تهريب لاجئين سوريين إلى داخل البلاد

ألقت الشرطة الألمانية في محطة قطار مدينة “روزنهايم” الواقعة جنوبي ولاية بافاريا القبض على سوري متهم بتهريب سوريين آخرين يوم الثلاثاء الماضي.

وفي هذه المنطقة الحدودية مع النمسا يتم إعتقال مهرب كل يومين تقريباً، بحسب ما أفادت الشرطة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام ألمانية وترجمها عكس السير، فإن الشرطة كانت تقوم بمهمتها الاعتيادية وهي تدقيق أوراق مسافرين في أحد القطارات، عندما عثرت على شخصين بدون أوراق رسمية.

وبعد التحقيق معهما اعترفا أنهما من سوريا، وليس بعيداً عن مكان جلوسهما كان يوجد أيضاً شخص سوري (44 عاماً) بحوزته أوراق رسمية تخوله التواجد في ألمانيا.

ووفق شهود عيان فإنه كان مع الشخصين الآخرين قبل التفتيش بقليل.

وفتحت الشرطة تحقيقاً ضد الشخص المذكور بتهمة تهريب ومرافقة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول إلى ألمانيا، فيما نقل الآخران إلى مركز استقبال اللاجئين.

عكس السير