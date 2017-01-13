ألمانيا : الرئيسة الجديدة للمكتب الاتحادي للاجئين تتعهد بإعادة النظر في كل إجراءات اللجوء في حال وجود شكوك مبررة

تعهدت الرئيسة الجديدة للمكتب الاتحادي للاجئين والهجرة يوتا كورت بإعادة النظر في كل إجراءات اللجوء في حال وجود شكوك مبررة في هوية طالبي اللجوء.

وتسلمت كورت اليوم الخميس مهام منصبها الجديد من وزير الداخلية توماس ديميزير.

وقالت يوتا كورت الخميس في مدينة نورنبيرغ الألمانية: “لا يمكن بدء إجراء مجددا بدون سبب”، موضحة أن ذلك غير ممكن في دولة قانون.

وتابعت قائلة: “لكن بمجرد توفر مؤشرات على أمور متعلقة بالأمن، سنبدأ مجددا هذه الإجراءات”.

لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن ذكر عدد الحالات التي من المحتمل أن يكون الوضع بها كذلك، وقالت: “يتعين علينا الرجوع إلى معلومات السلطات الأمنية في هذا الشأن”.

يذكر أن كثيرا من الساسة دعوا مؤخرا لزيادة فاعلية الفحص الذي يجري لطالبي اللجوء من أجل الحيلولة مثلا دون استخدام هويات متعددة.

يشار إلى أن التونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين أنيس العمري كان يحمل 14 هوية على الأقل في ألمانيا، وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة، يتم حاليا تسجيل جميع اللاجئين في ألمانيا من خلال بصمات الأصابع. (DPA)

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