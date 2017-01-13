ألمانيا : السجن مع وقف التنفيذ لامرأة اضرمت النار في نزل للاجئين

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة، تبلغ من العمر 23 عاماً، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة المساعدة في إضرام النار في نزل غير مأهول كان يعد لاستقبال لاجئين.

وقال رئيس محكمة مدينة دريسدن الألمانية اليوم الجمعة إن المتهمة كانت على شفا تنفيذ عقوبة بالسجن.

ونفت المتهمة المساعدة في إضرام الحريق، لكنها اعترفت جزئيا باتهامين آخرين يتعلقان بتنفيذ اعتداءين على صحفيين خلال مظاهرات أمام مراكز مخصصة لإيواء لاجئين.

يذكر أن مدينة دريسدن هي معقل حركة “بيغيدا” المعادية للأجانب والمسلمين. وقد شهدت المدينة في السنوات الأخيرة عدة اعتداءات استهدفت طالبي لجوء ومراكز إسلامية. (DPA)

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