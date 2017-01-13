ألمانيا : شرطة كولونيا تكشف جنسيات من تم تفتيشهم ليلة رأس السنة .. كم سورياً بينهم ؟

كشفت شرطة مدينة كولونيا اليوم الجمعة أن غالبية من تم تفتيشهم والتحري عن هوياتهم في ليلة رأس السنة بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة ليسوا شمال أفريقيين، بل ينحدر أغلبيتهم من العراق وسوريا وأفغانستان، وجزء صغير من شمال إفريقيا.

وحسب ما أعلنت الشرطة فقد تم تفتيش ما يقارب من ألفي شخص “تظهر هيئتهم أنهم ينحدرون من شمال إفريقيا والبلدان العربية”.

وقد ضمت عينة من 425 شخصاً تم تفتيشهم 99 شخصاً من العراق و94 من سوريا و48 من أفغانستان و17 من المغرب و13 من الجزائر.

وفي ليلة رأس السنة للعام الجديد 2017 نشرت الشرطة 1700 فرد من قواتها في المدينة لتأمين الاحتفالات، ولم يتم الإبلاغ سوى عن عدد قليل من الجرائم.

وحسب رئيس شرطة كولونيا يورغن ماتيس “لا دليل حتى الآن أن من تم تفتيشهم كانوا موجودين في ليلة التحرش الجنسي العام الفائت”.

يذكر أن جرائم اعتداءات وتحرش جنسي وسرقات وقعت في محطة القطار الرئيسية بكولونيا ليلة رأس السنة للعام المنصرم 2016، وكان أغلب المشتبه بهم ينحدرون من شمال إفريقيا. (DPA)

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