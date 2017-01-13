ألمانيا : لصوص يضعون ” ماكينة صراف آلي ” أمام قطار .. و يفرون دون أن ينجحوا بالحصول على المال ! ( فيديو )

فشلت خطة لصوص في ألمانيا، يوم الخميس الماضي، بعد أن فتحوا عنوة ماكينة صراف آلي بوضعها في مسار قطار نقل بضائع، ما أدى إلى خروجه عن مساره، لكنهم لم يجنوا أية أموال من هذه العملية.

وتناثرت الأوراق النقدية والنقود المعدنية في منطقة شاسعة عبر قضبان القطار بعد الاصطدام بالماكينة في بلدة دينسلاكن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهم فروا من مسرح الجريمة دون أن يأخذوا أية أموال معهم.

ونجا سائق القطار واثنان من محصلي التذاكر من الحادث دون إصابة أي منهم بأذى، وعقب ذلك تم سحب القطار من الخدمة لعدم إمكانية إصلاحه، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الأضرار الناجمة عن الحادث إلى عدة ملايين.

وأدى الحادث إلى تأخير في مواعيد القطارات في الفترة الصباحية، بما في ذلك على طريق السكك الحديدية فائق السرعة بين أمستردام وفرانكفورت.

ولجأ اللصوص على نحو متزايد إلى المواد المتفجرة لتفجير أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا، وسط تضاعف عدد الحالات المسجلة في ولاية شمال الراين فستفاليا، حيث تقع دينسلاكن، العام الماضي إلى 136 حالة. (DPA)

عكس السير