أمريكا : امرأة تسقط على السكة قبل لحظات من وصول القطار ( فيديو )

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر لحظة قيام امرأة بمحاولة فاشلة للقفز من فوق سكة قطار بهدف الوصول إلى الجهة الأخرى، ما أدى إلى سقوطها على سكة القطار.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الركاب بهاتفه النقال في محطة قطار بمدينة نيويورك، المرأة وهي تقفز من جهة إلى أخرى قبل أن يصطدم رأسها بحافة الرصيف وتسقط على سكة القطار، قبل لحظات من وصول القطار إلى المكان.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، سمع صوت مصور الفيديو وأصوات ركاب آخرين وهم يصرخون بهلع بعدما سقطت المرأة على السكة. وانتهى الفيديو قبل أن يتم إنقاذ المرأة و نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عكس السير