” إتش تي سي ” تستعد للكشف عن هاتف بشاشة إضافية

تستعد شركة “إتش تي سي” المصنعة للهواتف الذكية للكشف عن مجموعة من هواتفها الذكية الجديدة، والتي تخطط لطرحها في الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.

ويحمل أحد تلك الهواتف الذي يفترض أن تكشف الشركة التايوانية عنه النقاب الاسم الرمزي “Ocean Note”، والذي ظهر على شبكة الإنترنت من خلال مجموعة من الصور المسربة التي أظهرت امتلاكه لشاشة ثانوية تتواجد بشكل مباشر فوق شاشة العرض الأساسية.

وتبدو شاشة العرض الثانية الثانوية الظاهرة في الصور المسربة لهذا الهاتف مشابهة بشكل كبير للشاشة الإضافية الموجودة في أحدث هواتف شركة إل جي الكورية الجنوبية المسمى “LG V20″.

وطبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يمتلك كلا الهاتفين شاشة عرض أساسية بقياس 5.7 إنش وبدقة “QHD”، مما يرجح إمكانية حصول شركة “إتش تي سي” على العناصر والمكونات من خلال الشركة الفرعية “LG Display” التابعة للشركة الأم “LG”.

ووفقاً لشخص مطلع على خطط الشركة التايوانية فإن هاتف “Ocean Note” هو أحد ثلاثة هواتف تتبع فئة “Ocean”، حيث يطلق على الهاتفين الآخرين الأسماء الرمزية “Ocean Master وOcean Smart”.

ويعمل هاتف “Ocean Note” بواسطة أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد 7.0 “نوغا”، جنباً إلى جنب مع معالج “Snapdragon 821” من شركة كوالكوم، و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويمتلك الهاتف الذي يضم شاشة عرض ثانوية إضافية على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل مطابقة لكاميرا هواتف شركة غوغل الأحدث بيكسل وبيكسل إكس إل، مع برنامج تشغيل كاميرا معدل من قبل “إتش تي سي” لجعل هذه النماذج متفوقة على باقي الهواتف.

ويتوقع أن تقوم شركة “إتش تي سي”، إلى جانب كشفها عن هاتف “Ocean Note”، بالإعلان عن هاتف “One X10″، الذي يمتلك شاشة من قياس 5.5 إنش والمحدث عن نسخة العام الماضي “One X9”.

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