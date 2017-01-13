” إل جي ” تطلق تلفزيوناً يلتصق بالحائط بمغناطيس

كشف شركة إل جي النقاب عن التلفزيون Signature OLED TV W الجديد، والذي يمكن تعليقه كصورة على الحائط بواسطة مغناطيس، بحيث لا تكون هناك فجوة بين الجهاز والحائط.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز الجديد يتمتع بتصميم نحيف للغاية بحيث لا يتعدى سُمك الشاشة 2.57 مم ويأتي بشاشة قياس 65 بوصة، كما يتوفر موديل بشاشة أكبر قياس 77 بوصة.

ويدعم الجهاز الجديد تقنية العرض فائق الوضوح Ultra-HD (4K) مع دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، كما توفر شركة إل جي سماعة باللون الأسود بنفس عرض الشاشة تقريبا، والتي يمكن تركيبها أسفل التلفاز وتشبه سماعة ساوند بار. ويتم توصيل هذه السماعة بالشاشة عن طريق الكابل.

ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح التلفزيون Signature OLED TV W الجديد أو أسعاره المتوقعة. ( DPA )

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