إنقطاع بث قناة برلمانية أمريكية فترة وجيزة ليحل مكانه بث قناة روسية !

قطع الخميس البث الخاص بقناة “سي سبان” البرلمانية الأمريكية على الإنترنت لنحو عشر دقائق، ليحل مكانه بث أحد برامج قناة “آر تي” الروسية.

وأوضحت القناة الأمريكية على تويتر أنه “بعد ظهر (الخميس) قطع بث سي سبان الإلكتروني فترة وجيزة” ليحل مكانه برنامج تبثه “آر تي”، وأكدت أنها “تعمل على التحقيق وحل المشكلة”.

وأضافت القناة “بما أن آر تي هي إحدى القنوات التي نراقبها بانتظام، نعتقد أن مشكلة (تقنية) داخلية” قد طرأت.

وغالبا ما يتم اتهام قناة “آر تي” بأنها أداة بروبغاندا للكرملين، في وقت أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية نشر في 6 كانون الثاني/ يناير إلى انخراطها في حملة التدخل الروسية بالانتخابات الأمريكية.

وأدى نشر موقع ويكيليكس آلاف الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد رئيس فريق حملة هيلاري كلينتون إلى زعزعة موقع المرشحة الديمقراطية.

وإلى جانب قرصنة الرسائل الالكترونية، انتقد التقرير الاستخباري الأمريكي “الدعاية” الروسية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية من أجل تقويض الثقة بالإدارة الأمريكية. وكرس التقرير ما لا يقل عن سبع صفحات لقناة “آر تي” وتغطيتها “السلبية باستمرار” لهيلاري كلينتون.

وحصل انقطاع البث الجمعة نحو الساعة 14,30 عندما كانت قناة “سي سبان” تبث جلسة استماع داخل مجلس النواب الأمريكي. (AFP)

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