الأمم المتحدة قلقة من وفاة لاجئين جراء البرد القارس في أوروبا

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن مهاجرين ولاجئين يموتون جراء موجة الصقيع المفاجئة في أوروبا وحثت الحكومات على فعل المزيد لمساعدتهم بدلاً من ردهم عند الحدود وتعريضهم للعنف ومصادرة ممتلكاتهم.

وقالت سارة كرو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إفادة اعتيادية للأمم المتحدة في جنيف، “الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح.. وليس بالروتين والالتزام بترتيبات بيروقراطية… الوضع أليم الآن في اليونان.”

وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن خمس حالات وفاة سجلت حتى الآن بسبب البرد وأشارت إلى وجود ألف شخص في خيام ومساكن غير مزودة بوسائل تدفئة في اليونان ودعت إلى نقلهم إلى ملاجئ أفضل على البر الرئيسي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان إن تحركات الهجرة عبر البحر المتوسط “بدأت بزخم كبير” عام 2017 مشيراً إلى تسجيل 27 وفاة حتى الآن هذا العام. (REUTERS)

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