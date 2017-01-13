القبض على أفغاني تزوج من شقيقتين في وقت واحد

أعلن مكتب “نانغراهار” للمحاماة في #أفغانستان، إنهاء تحقيقاته، في مسألة زواج شقيقتين من رجل واحد، وتمت إحالة القضية إلى دائرة المخابرات العامة الأفغانية، حيث قالت “سارة” إحدى الشقيقتين أمام الصحفيين في وزارة شؤون المرأة، إن زوجها “والاياط خان” اتهمها بفقد عذريتها في الليلة الأولى من زواجهما.

وبحسب صحيفة “باجهواك” الأفغانية، قالت سارة إن زوجها ذهب إلى بيت أبيها، وتزوج شقيقتها الصغرى.

وتقول “اتهمني بإقامة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر، وقيد يدي، وضربني وأخذني إلى منزل والدي في منتصف الليل”.

وزعمت أن الرجل داهم منزل والديها وأخذ شقيقتها الصغرى بالقوة وتزوجها.

وقال ممثل الادعاء “محمد والي الهاشمي” لوكالة “باجهوك” الإخبارية الأفغانية، إنه بعد اعتقال الجاني، أُلقي القبض على اثنين آخرين مشتبه في علاقتهما بالحادث.

وأضاف “المعتقلون في السجن، حيث عقدت لهما جلسة بالمحكمة، وبعد المحاكمة أحيلت القضية مرة أخرى لنا، وقد أكملنا تحقيقاتنا وسلمنا النتائج التي توصلنا إليها إلى قسم النيابة العامة في مديرية الأمن الوطني”.

وتابع المحامي أن تحقيقات إدارة الأمن الوطني، قد انتهت تقريبا، وسوف يتم إرسالها إلى المحكمة هذا الأسبوع.

من جانبها، أكدت نائبة مدير شؤون المرأة “مهتاب مالكذاي” أن المحاكمة ستكون عاجلة، مضيفة أن الشقيقتين في غرفة آمنة ، وصرحت أن وفداً من وزارة تعداد السكان، كان هناك للتأكد من سن الفتاتين.

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