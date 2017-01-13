بالفيديو .. جراحون يستخرجون 150 دودة حية من معدة شابة هندية

عانت نيها بيغوم (22 عاماً) من آلام شديدة في المعدة لأشهر عديدة، غير أن العديد من الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص المشكلة.

وفي نهاية المطاف تمكن الأطباء من اكتشاف المشكلة وقاموا بإجراء عملية جراحية دقيقة ومضنية دامت خمس ساعات متواصلة لاستخراج عشرات الديدان التي كانت تلتف حول أمعائها.

وقالت نيها معلقة على حالتها “كنت أتطلع لأعود إلى حياة طبيعية خالية من الآلام، وأمارس نشاطاتي المختلفة وواجباتي الزوجية. أنا سعيدة جداً لأن الكابوس الذي عانيت منه لأشهر قد انتهى”.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، صرح الجراح أناند براكاش تيواري:”عندما فحصنا المريضة، اكتشفنا وجود أشياء تسد أمعاءها، لذا قررنا أن نفتح بطنها لنكتشف سبب المشكلة. لقد شعرنا بالصدمة عندما رأينا عشرات الديدان الحية تلتف حول أمعائها، لقد كانت حالة نادرة بالفعل”.

وبحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن حالة نيها الصحية تحسنت بشكل كبير بعد إجراء العملية، وهي تتناول الطعام من فمها بشكل طبيعي الآن، ومن المتوقع أن تتماثل للشفاء التام عما قريب.

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