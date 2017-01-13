بالفيديو .. صبي صيني يهاجم أمه بوحشية

تعرضت أم صينية لهجوم وحشي من قبل ابنها، بينما كانت تحاول منعه من اللعب على هاتفه المحمول في مكان عام.

وكان الصبي، البالغ من العمر 10 سنوات، قد شرع في ضرب أمه مراراً بوسط جسمها وهو يركلها بقدميه، عندما طلبت منه أن يغلق هاتفه، وفق ما ذكرت صحيفة الشعب الصينية.

وقد ترجت جدة الصبي، التي كانت برفقتهما، الولد بإيقاف الاعتداء على والدته، ولكن دون جدوى.

ونقلت التقارير أن الواقعة المروعة وقعت بمستشفى في مدينة قوانغتشو جنوب الصين، لكن لم يتم الكشف عن موعد الحدث.

وانتشر فيديو الواقعة، بكثافة في وسائط التواصل الاجتماعي في الصين، وهو يظهر كيف أن الصبي صاحب السترة الزرقاء، صبّ جام غضبه على والدته.

وقال لجدته التي حاولت التوسط بينهما: “لا أحد طلب منك التدخل” ووصفها بالحُشرية.

وحاولت الأم، ذات الملابس الوردية، أن تتفادى ركلات ابنها المتتابعة، وفي الوقت نفسه كلمته: “لم أقل لك شيئاً سوى ألا تلعب بهاتفك”.

وفي المقطع الذي لا يتجاوز 10 ثوان فإن الابن قام بركل الأم على الأقل خمس مرات ، ويبدو أنها وهي مذعورة من تصرفه لم تقاوم بردة فعل قاسية أو تطلب منه التوقف عن ركلها.

وأثار الفيديو الآلاف من التعليقات على موقع “ويبو”، وهو منصة للمدونات الصغيرة في الصين.

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