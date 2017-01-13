بوركينا فاسو : أحد مدبري اعتداء ” واغادوغو ” اتصل بالمهاجمين من رقم هاتف سوري !

قالت مدعية واغادوغو الخميس إن أحد مدبري اعتداء واغادوغو في 15 يناير (كانون الثاني) 2016 الذي أوقع 30 قتيلاً، بعث برسالة للمهاجمين من رقم هاتف سوري، لافتة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه اتصل من سوريا.

وكان ثلاثة مسلحين هاجموا منتصف يناير (كانون الثاني) 2016 بأسلحة آلية حانات وفنادق في وسط عاصمة بوركينا فاسو وقتلوا 30 شخصاً معظمهم من الأجانب وأصابوا 71 آخرين بجروح.

وأوضحت المدعية مايزة سيريمي أنه أثناء الهجوم “تلقى (الكومندس) رسالة من أحد المدبرين يسأل فيها إن كانت الأمور تسير على ما يرام وعن عدد القتلى وما إذا لديهم رسالة ما يريدون توجيهها إلى الشعب أو إلى من يمارسون الجهاد مثلهم”.

وأضافت “أن الرسالة التي تلقاها الإرهابيون مصدرها رقم هاتف سوري لكن لا شيء يؤكد أن منطلقها من سوريا أو أن الشخص المتصل موجود هناك”.

وتابعت المدعية “أن المدبرين وكذلك قادة الهجوم ليسوا بوركينيين. لكن لا يمكننا حالياً كشف اسمائهم”.

وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداء الذي نسبه إلى مجموعة الجزائري بلمختار (المرابطون).

وأضافت المدعية أن ثلاثة أشخاص هم حالياً قيد الحبس في إطار التحقيق الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة وكندا ومالي وساحل العاج. (AFP)

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