تركيا : روسيا توافق على ضرورة حضور أمريكا مفاوضات السلام السورية في الأستانة

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الخميس أن روسيا وافقت على ضرورة أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن المستقبل السياسي لسوريا والمزمع عقدها في استانا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال تشاوش اوغلو للصحافيين في جنيف على اثر مؤتمر دولي حول قبرص “يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا”.

وشدد تشاوش اوغلو على انه “يجب أن نحافظ على وقف اطلاق النار فهذا ضروري من أجل مفاوضات استانا”، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المفاوضات يجب توجيهها على الارجح الاسبوع المقبل وان واشنطن يجب بالتالي أن تحضرها.

واردف “لا يمكن لأحد أن ينكر دور الولايات المتحدة. وهذا موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا”.

واضاف “اولئك الذين ساهموا أو يجب أن يساهموا، من الواجب أن يكونوا هنا، وليس فقط من أجل أن يظهروا في الصورة، أنتم تفهمون ما أريد قوله”، في اشارة إلى أن واشنطن لن تكون موجودة في استانا فقط من اجل تسجيل حضورها.

وقال تشاوش اوغلو ان الهدف من هذه المفاوضات “هو التوصل إلى حل سياسي يشكل الحل الافضل”.

ويفترض ان تلي محادثات استانا، مفاوضات في جنيف في الثامن من شباط/ فبراير برعاية الامم المتحدة. (AFP)

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