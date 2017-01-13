تركيا : فيغين يوكسيكداغ أحد مؤسسي حزب الشعوب الديموقراطي الكردي تواجه السجن المؤبد

ذكرت قناة خبر تورك أن الادعاء العام التركي طلب عقوبة السجن المؤبد بحق أحد مؤسسي حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، فيغين يوكسيكداغ.

واعتقلت يوكسيكداغ إلى جانب المؤسس الآخر للحزب صلاح الدين ديميرتاش، و10 آخرين من قيادات الحزب والأعضاء في البرلمان التركي في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية اتهامات السلطات التركية لهم بالتعاون ودعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وأوقفت قوات الأمن التركية في كانون الأول/ديسمبر 67 من قيادات الحزب في مدن أنقرة واسطنبول وأضنة ومانيسا في إطار التحقيقات المتعلقة بدعم الإرهاب، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وتتهم الحكومة التركية ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي بكونه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، بينما ينفي حزب الشعوب الديموقراطي ذلك.

وكان البرلمان التركي قد رفع في أيار/ مايو الماضي الحصانة عن 150 برلمانيا. (alhurra)

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