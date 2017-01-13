تطوير أول ” جينز ذكي ” يعمل كـ ” جي بي إس ” لإرشاد صاحبه

طورت شركة فرنسية تشكيلة جديدة من سراويل #الجينز الذكية الذي تعمل بمثابة نظام التموضع العالمي “جي بي إس”، حيث يرشد صاحبه إلى الوجهة المراد الذهاب إليها.

وأوضحت الشركة “سبينالي ديزاين” أن منتجها يستند إلى جهازين استشعاريين مدمجين في جانبي السروال، وينبغي ربطه بالهاتف الذكي ليهتز في كل مرة يجب فيها على المستخدم الانعطاف يميناً أو يساراً، حسب الجهة المطلوب الوصول إليها.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أشارت الشركة إلى أن هذا السروال سيغني صاحبه عن الاطلاع في شاشة الهاتف بصفة دائمة لمعرفة خط السير الصحيح، موضحة أنه في حال أخطأ الشخص في الاتجاه الذي يسير فيه، تهتز كلا المستشعرين معاً في آن واحد، ليخبر صاحبه بأنه يسير في المسار الخطأ.

وقالت الشركة إن السروال الجينز مدمج به بطارية غير قابلة للإزالة، قادرة على العمل لمدة 4 سنوات، في حال استخدامه كنظام ملاحة مرة أسبوعياً، لكنها لم تفصح عما إذا كانت تتأثر بالغسل والماء من عدمه، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.

عكس السير