ريال مدريد الأكثر تحقيقاً للأرباح في 2016 .. و برشلونة ثانياً

حافظ فريق #ريال_مدريد الإسباني على صدارته لقائمة الأندية المرخصة من حيث العائدات، في أحدث تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، إذ بلغت إيراداته 578 مليون يورو (609 ملايين دولار).

ورفع الريال، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، إيراداته بمقدار 28 مليون يورو، ليتفوق على غريمه اللدود برشلونة الإسباني، صاحب المركز الثاني، الذي وصلت حجم عائداته 561 مليون، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي حل ثالثاً برصيد (521 مليون) في تقرير 2015.

وتراجع بايرن ميونخ من المركز الثالث إلى الخامس بإجمالي إيرادات بلغ 474 مليون يورو، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي احتل المركز الرابع برصيد 484 مليون.

وانخفضت إيرادات النادي البافاري بمقدار 12 مليون يورو، عن العائدات التي حققها في 2014.

ووفقاً ليويفا، فإن عائدات الأندية الأوروبية زادت بنسبة ستة أضعاف مقارنة بما حققته في 1996، إذ بلغ إجمالي إيرادات أفضل 30 نادياً في القائمة 9ر8 مليارات يورو الآن.

وبغض النظر عن مانشستر يونايتد، فإن الأندية الإنكليزية حققت طفرة هائلة في إيراداتها، إذ بلغت إيرادات مانشستر سيتي 45 مليون يورو، وآرسنال 89 مليون يورو، وتشيلسي 30 مليون يورو، وليفربول 83 مليون يورو، ليحتلوا المراكز من السادس إلى التاسع.

وتختلف الأرقام التي كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النقاب عنها عن تلك التي أصدرتها الأندية، لأن يويفا لا يتضمن عائدات انتقالات اللاعبين.

وذكر التقرير أن أوروبا تمتلك 82% من القيمة السوقية للاعبين الكرة في العالم والتي قدرت بنحو 6ر30 مليار يورو، إذ يتربع الدوري الإنكليزي الممتاز (بريمير ليغ) على الصدارة برصيد 4ر4 مليارات يورو، متفوقاً على الدوري الأسباني (25ر3 مليارات يورو)، والدوري الإيطالي (575ر2 مليار يورو)، والدوري الألماني (38ر2 مليار يورو).

وأعلن يويفا أن 44 نادياً أوروبياً تحت ملكية أجنبية، إذ تأتي إنكلترا في المقدمة برصيد 20 نادياً يلعبون في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). ( DPA )

عكس السير