زيدان : عانينا أمام إشبيلية و لكننا نستحق التأهل

أقر المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، عقب التعادل أمام إشبيلية 3-3 في إياب ثمن نهائي كأس الملك وبلوغ الدور التالي، إنهم “عانوا كثيراً” على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، في الوقت الذي يدرك فيه أن الأمر سيتكرر خلال مواجهة الليغا الأحد على نفس الملعب، ولكنه أكد أيضاً أن فريقه استحق “التأهل” في النهاية.

وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن المواجهة كانت “معقدة وصعبة للغاية” لأن إشبيلية، الذي خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، قدم “مباراة كبيرة وكان يستحق المزيد، ولكننا نستحق الفوز من خلال المواجهتين”.

وتجنب زيدان الحديث بشكل صريح عن الإنجاز الذي حققه الفريق بكسر الرقم القياسي في عدد مباريات المتتالية دون هزيمة، 40 مباراة، الذي كان مسجلاً باسم الغريم التقليدي برشلونة منذ العام الماضي، وفضل التركيز على مواجهة الأحد في الليغا على نفس الملعب.

وقال في هذا الصدد: “عانينا كثيراً أمام منافس قوي للغاية ويمتلك لاعبين رائعين يتميزون بالسرعة في كل شيء، وتدعمهم جماهير رائعة، مباراة الأحد ستكون مختلفة تماماً بمعاناة أخرى، ولكن هذا الأمر سيحدث دائماً أمام إشبيلية لأنه منافس كبير”.

وأقر زيزو بأن الهدف الذي أحرزه الفريق في بداية الشوط الثاني وعادل به النتيجة أدى لاسترخاء لاعبيه “قليلاً” ليضغط إشبيلية بقوة و”يسجل هدفين آخرين” إلا أن رجاله “غيروا طريقة اللعب في النهاية من أجل إدراك التعادل” وهو ما تحقق.

وانضم ريال مدريد لفرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وإيبار وريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس وألكوركون التي كانت قد حجزت مقاعدها بالفعل في هذا الدور. ( EFE )

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